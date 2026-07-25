«Российские вузы ждет перезагрузка». Пилотный проект запущен на 17 университетах: почему меняют систему?

К 2030 году все российские университеты должны завершить переход на обновленную модель высшего образования, сообщил в интервью РИА Новости заместитель главы Минобрнауки Константин Могилевский.

В настоящее время в пилотном режиме, запущенном еще в 2023-м, задействованы 17 высших учебных заведений. Именно они, по словам замминистра, станут первыми, а следом за ними новая система охватит и остальные вузы страны.

Как подчеркнул Могилевский, сфера образования по своей природе консервативна, а потому любые нововведения требуют взвешенного, поэтапного и аккуратного подхода. Главная задача, отметил он, — не снизить, а повысить качество подготовки студентов.

В рамках пилотного проекта они проходят как базовую, так и углубленную специализированную подготовку. Кроме того, согласно официальному релизу, аспирантура теперь выделена в отдельный уровень профессионального образования, ориентированный на выращивание научно-педагогических и исследовательских кадров.

Ранее сообщалось о том, что помощник Путина назвал реформу высшего образования «взбодрением» системы.