ЦСКА и «Балтика» забили шесть мячей в первом матче нового сезона РПЛ: засчитаны были только три
ЦСКА одержал волевую победу над «Балтикой» в первом матче нового сезона РПЛ
Фото: [ПФК ЦСКА]
24 июля стартовал новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ). В первом матче турнира ЦСКА одержал волевую победу над «Балтикой» со счетом 2:1.
Калининградцы открыли счет уже на первой минуте. Мингиян Бевеев вбросил аут в штрафную армейцев, Натан Гассама скинул мяч в центр, а Чинонсо Оффор беспрепятственно вколотил мяч в сетку.
Быстрый гол не смутил армейцев, которые перехватили инициативу. Данила Козлов забил, но мяч был отменен из-за офсайда. И все же ЦСКА в первом тайме сумел не только отыграться, но и выйти вперед. Красивый проход Матии Поповича по правому флангу завершился автоголом Эдуардо Андресона, а затем Данил Круговой проникающим пасом бросил в прорыв Кирилла Глебова, который обыграл голкипера и закатил мяч в пустые ворота.
Во втором тайме балтийцы перехватили инициативу. Оффор забил еще дважды, но оба гола были отменены — вне игры.
Остальные матчи первого тура РПЛ будут сыграны 25 и 26 июля.