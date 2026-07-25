ЦСКА и «Балтика» забили шесть мячей в первом матче нового сезона РПЛ: засчитаны были только три

Калининградцы открыли счет уже на первой минуте. Мингиян Бевеев вбросил аут в штрафную армейцев, Натан Гассама скинул мяч в центр, а Чинонсо Оффор беспрепятственно вколотил мяч в сетку.

Быстрый гол не смутил армейцев, которые перехватили инициативу. Данила Козлов забил, но мяч был отменен из-за офсайда. И все же ЦСКА в первом тайме сумел не только отыграться, но и выйти вперед. Красивый проход Матии Поповича по правому флангу завершился автоголом Эдуардо Андресона, а затем Данил Круговой проникающим пасом бросил в прорыв Кирилла Глебова, который обыграл голкипера и закатил мяч в пустые ворота.

Во втором тайме балтийцы перехватили инициативу. Оффор забил еще дважды, но оба гола были отменены — вне игры.

Остальные матчи первого тура РПЛ будут сыграны 25 и 26 июля.