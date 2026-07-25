«Гул над городом в 4 утра». Мэр подтвердил работу ПВО в Ростове

После череды звуков, похожих на взрывы, глава Ростова-на-Дону сообщил в канале МАХ о приведении в действие системы противовоздушной обороны. Мэр опубликовал пост в ночь на 25 июля, почти в 4.00 мск.

В своем обращении Александр Скрябин настоятельно рекомендовал горожанам немедленно покинуть открытые пространства, укрыться в помещениях и держаться подальше от оконных проемов. «Внимание: работают силы ПВО», — приводит его слова пресс-служба городской администрации.

Местные жители слышали гул, похожий на хлопки или взрывы, еще задолго до официального оповещения — первые сообщения об этом появились в соцсетях после 1.00 мск. Особенно мощный звуковой эпизод, по их оценкам, прогремел примерно через два часа.

Параллельно, как следует из сводок региональных властей, режим беспилотной опасности был объявлен в Таганроге около 20.00 мск, а в северных районах Ростовской области — в районе 22.30 мск. К часу ночи беспилотную опасность ввели и в Батайске. Спустя еще некоторое время в ряде муниципалитетов уровень угрозы был повышен за счет добавившейся ракетной опасности. На момент подготовки материала оба предупреждения остаются в силе — об этом информирует оперативный штаб субъекта.

Ранее сообщалось о том, что 24 июля за 12 часов российские ПВО сбили 210 украинских дронов.