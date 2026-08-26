Excel и PowerPoint уходят в прошлое: нейросети стали обязательным навыком для 38% соискателей

Искусственный интеллект стремительно входит в повседневную профессиональную жизнь россиян. Согласно совместному исследованию «Авито Работа» и образовательной платформы «Нетологии», нейросети уже стали привычным инструментом для решения рабочих задач, а их знание постепенно превращается в обязательное требование при трудоустройстве, сообщил REGIONS.

Согласно данным опроса, в котором приняли участие более 7 тыс. трудоустроенных россиян, 38% респондентов встречали упоминание ИИ-навыков в вакансиях как обязательное или рекомендуемое условие. При этом 12% опрошенных назвали знание нейросетей строгим требованием при поиске работы, а 26% отметили, что такие компетенции указывались в качестве преимущества кандидата. Наиболее активно технологии внедряют молодые специалисты: в категории от 18 до 24 лет нейросетями пользуются 66% работников, тогда как среди сотрудников старше 65 лет этот показатель составляет 38%.

По словам экспертов, навык владения искусственным интеллектом все чаще становится драйвером карьерного роста. 54% респондентов применяют ИИ для продвижения по службе, 18% получили благодаря этому повышение, а еще по 12% опрошенных смогли увеличить уровень дохода или получить преимущество на собеседовании. Кроме того, 48% жителей используют нейросети непосредственно при поиске работы: для составления резюме (35%), подготовки к интервью (27%) и анализа компетенций (25%).

Как отметил руководитель операций и развития бизнеса Авито Работы Кирилл Пшеничных, наиболее активно инструменты применяют в сфере IT, digital и маркетинга, где их задействуют 73% специалистов. При этом, по его словам, по мере интеграции технологий в бизнес-процессы спрос на кадры со знаниями ИИ будет стабильно расти и в остальных отраслях.

Рынок окончательно прошел этап первичного знакомства с чат-ботами. За 2025 год курсы по нейросетям на платформе Нетологии прошли свыше 27 тыс. человек, причем наибольший интерес проявили управленцы, маркетологи и аналитики данных. Руководитель направления повышения квалификации в Нетологии Антон Федоров подчеркнул, что ИИ превратился в базовый рабочий инструмент, аналогичный Excel или PowerPoint. Современные компании ждут от кандидатов не просто умения вести диалог с нейросетью, а полноценной интеграции технологии в ежедневные задачи для повышения скорости и качества результатов. И похоже, что этот тренд будет только усиливаться.

«Рынок прошел этап первичного знакомства с нейросетями: сегодня искусственный интеллект перестал быть отдельной компетенцией и превратился в базовый рабочий инструмент — аналогично тому, как десять лет назад стандартом стали Excel и PowerPoint. Современные работодатели уже не ограничиваются требованием элементарного владения инструментами: от специалистов ожидают интеграции ИИ в ежедневные рабочие процессы», — заключил Антон Федоров.

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