Лето не уходит: синоптики назвали точную дату возвращения 20-градусного тепла в Москву

Непродолжительное похолодание в столичном регионе сменится очередной волной летнего тепла. По прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, уже с понедельника, 31 августа 2026 года, дневная температура воздуха в Москве вновь превысит отметку в +20 градусов и удержится на этом уровне как минимум пять дней, пишет РБК.

Прогноз погоды в Москве на конец августа и начало сентября

Синоптик охарактеризовал текущее снижение температуры как временно и заявил, что слухи о premature наступлении метеорологической осени сильно преувеличены. Среднесуточные показатели воздуха не опустятся существенно ниже нормы в +15 градусов.

Основная динамика температурного фона:

25–27 августа: Похолодание до сентябрьских значений, дневная температура снизится до +16 градусов на фоне дождей.

28–29 августа (четверг–пятница): Рассеивание облачности и постепенное прекращение осадков.

31 августа — 5 сентября: Возвращение летней погоды, когда столбики термометров в дневное время будут стабильно превышать +20 градусов.

Альтернативные оценки специалистов метеослужб

Ранее метеоролог Евгений Тишковец также указывал на то, что резкое проседание температуры с 25 августа носило локальный характер. Наступающая волна потепления в первых числах сентября продлит фактическое метеорологическое лето в столичном регионе.