В Подмосковье рассказали о загруженности дорог

Минтранс Подмосковья: загруженность дорог составила три балла

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Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]

Утром в среду, 26 августа, загруженность дорог Подмосковья составила три балла, на них зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 3,5% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. В частности, пробки есть на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щелковском, Киевском и Пятницком шоссе.

Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения и держать безопасную дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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