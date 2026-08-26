В Подмосковье рассказали о загруженности дорог
Минтранс Подмосковья: загруженность дорог составила три балла
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Утром в среду, 26 августа, загруженность дорог Подмосковья составила три балла, на них зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 3,5% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В основном затруднения наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. В частности, пробки есть на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щелковском, Киевском и Пятницком шоссе.
Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения и держать безопасную дистанцию.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.