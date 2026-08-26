Атака БПЛА ВСУ на регионы России 26 августа 2026-го: сколько дронов сбито — последние новости
В ночь на 26 августа 2026 года дежурные средства противовоздушной обороны РФ отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По официальным данным Министерства обороны РФ, в период с 20:00 мск 25 августа до 07:00 мск 26 августа над территориями 16 субъектов Российской Федерации было перехвачено и уничтожено 426 вражеских БПЛА, пишет ТАСС.
Масштабы атаки и география работы сил ПВО
Массированная атака охватила центральные, южные и приграничные регионы страны, а также Московскую область и Крымский полуостров.
Подразделения ПВО велись работы над территориями следующих 16 регионов:
- Приграничные и центральные области: Белгородская, Брянская, Курская, Орловская, Калужская, Тульская, Липецкая, Воронежская, Тамбовская, Рязанская, Нижегородская
- Южные регионы: Волгоградская область, Ростовская область, Краснодарский край
- Столичный регион и Крым: Московский регион, Республика Крым
Официальное заявление Министерства обороны РФ
Как подчеркнули в военном ведомстве, все выявленные воздушные цели относились к беспилотникам самолетного типа. Уничтожение и перехват объектов осуществлялись в непрерывном режиме дежурными расчетами ПВО в течение 11 часов ночного и утреннего времени.