Жители Подмосковья подали более 22 тыс. заявок на получение справки для зубопротезирования

С начала 2026 года жители Подмосковья подали более 22 тыс. электронных заявлений на получение справки, подтверждающей наличие права на бесплатное зубопротезирование. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти на региональном портале госуслуг в разделе «Поддержка» — «Отдых и здоровье», она предоставляется бесплатно в течение семи рабочих дней. Право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов по показаниям стоматолога имеют ветераны труда и военной службы, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, неработающие пенсионеры и другие льготники. Для оформления справки на процедуру им нужно посетить стоматолога и оформить заявку на региональном портале.

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