В Подмосковье профосмотры прошли почти 850 тыс. детей

С начала 2026 года профилактические осмотры в Подмосковье прошли почти 825 тыс. детей, что на 52 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Для удобства родителей профилактические осмотры детей проводятся не только в медицинских, но и образовательных учреждениях — в школах и детских садах», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Такие осмотры позволяют оценить состояние здоровья ребенка, определить группу здоровья, а также своевременно выявить заболевания на ранних стадиях. В случае их обнаружения врачи сразу же начнут лечение или диспансерное наблюдение. Ознакомиться с результатами можно будет в личном кабинете на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.