₽16 тыс. в месяц и ежедневные заказы: как жители Подмосковья изменили свои привычки в онлайн-шопинге

Онлайн-шопинг прочно вошел в повседневную жизнь работающего населения Московской области и столицы. Согласно совместному исследованию сервисов Авито Реклама и Авито Работа, 69% трудоустроенных жителей региона совершают покупки в интернете как минимум один раз в неделю. Данные аналитиков компаний были предоставлены корреспондентам REGIONS.

Средние ежемесячные траты респондентов на онлайн-заказы составляют ₽16 067. При этом треть опрошенных (32%) оформляют покупки несколько раз в неделю, 24% — еженедельно, а каждый десятый (13%) заказывает товары в сети ежедневно. Самой востребованной категорией стала одежда и обувь — ее выбрали 50% покупателей. На втором месте товары для дома и ремонта (36%), замыкают тройку продукты для красоты и ухода (32%). Также в список популярных позиций вошли дачные и садовые принадлежности (20%) и электроника с гаджетами (18%).

Интересно, что 43% респондентов совершают покупки без привязки к конкретному времени, тогда как 26% предпочитают оформлять заказы вечером в домашней обстановке. Больше всех на онлайн-шопинг тратят руководители высшего звена — в среднем ₽22 005 в месяц. Среди отраслей лидируют специалисты маркетинга и PR (₽19 240), сотрудники транспортной отрасли (₽15 886) и работники сферы красоты (₽14 908).

Как отметил директор по развитию Авито Работы Роман Губанов, реклама оказывает заметное влияние на поведение потребителей. Для 72% жителей Подмосковья онлайн-продвижение влияет на итоговое решение о покупке. При этом главной площадкой, где реклама наиболее эффективно мотивирует пользователей, остаются сайты электронной коммерции — их указали 50% участников опроса. Директор Авито Рекламы и стратегических партнерств Яков Пейсахзон подчеркнул, что бизнесу важно присутствовать именно в тех местах, где клиент уже целенаправленно ищет товар. Грамотно настроенная реклама позволяет своевременно донести преимущества предложения и привести пользователя к сделке, что в итоге выгодно всем участникам рынка.

«Онлайн-покупки стали привычной частью повседневной жизни: люди могут искать товары и оформлять заказы в любое удобное время, сравнивая разные предложения. Поэтому для бизнеса важно быть заметным именно там, где потенциальный покупатель уже ищет нужный товар или услугу», — заключил Яков Пейсахзон.

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