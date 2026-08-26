В Подольске организовали проверку инцидента с девочкой, которая получила удар током от холодильника с мороженным
Прокуратура: ребенок получил удар током от холодильника с мороженным в Подольске
Фото: [Прокуратура Московской области]
Подольская городская прокуратура организовала проверку по факту травмирования малолетней девочки в торговом зале Подольска. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.
По данным ведомства, инцидент произошел днем в понедельник, 24 августа. В зале торгового центра семилетняя девочка получила удар током от холодильника с мороженным. Ребенок госпитализирован, ей оказали необходимую медицинскую помощь.
Городская прокуратура установит обстоятельства произошедшего, по итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
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