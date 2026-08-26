В Подольске организовали проверку инцидента с девочкой, которая получила удар током от холодильника с мороженным

Подольская городская прокуратура организовала проверку по факту травмирования малолетней девочки в торговом зале Подольска. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел днем в понедельник, 24 августа. В зале торгового центра семилетняя девочка получила удар током от холодильника с мороженным. Ребенок госпитализирован, ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Городская прокуратура установит обстоятельства произошедшего, по итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.