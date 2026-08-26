Мозг не был создан для чтения: как же тогда он научился понимать буквы?

Человеческий мозг эволюционно не был создан для чтения, потому что письменность существует слишком недолго, пишет The Conversation. Однако он научился использовать для этого системы, которые изначально развивались для других задач. Данные об этом опубликованы в журнале Cerebral Cortex.

Авторы исследования изучили данные Human Connectome Project — крупного проекта с высокоточными сканами мозга здоровых молодых взрослых. Участники отдельно проходили языковые тесты, включая чтение слов вслух.

Оказалось, что на навык чтения влияет несколько зон мозга. Одна из них, рядом с первичной слуховой корой в левой височной доле, помогает различать медленные изменения звука и делить речь на слоги. Ее структура была связана с умением читать, причем частично наследуемо.

Другая зона, в правой передней височной доле, может помогать узнавать написанные слова почти так же, как мозг узнает лица. А область в левой передней височной доле связывает форму слова со смыслом.

При этом опыт тоже сильно меняет «сеть чтения». Практика, речь, обучение и чтение укрепляют связи между звуком, зрительным образом слова и значением.

Авторы подчеркивают: читать можно по-разному. У людей с дислексией, глухих читателей или тех, кто использует шрифт Брайля, мозг может опираться на другие маршруты. Но общий вывод прост: чем больше мы читаем, тем лучше мозг формирует эту сложную сеть.