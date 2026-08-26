Тревоги накануне и с полуночи: ТАСС подсчитал число регионов с рисками атак дронов

С 00:00 до 08:00 мск 26 августа 2026 года в 11 субъектах РФ, входящих в три федеральных округа, объявлялись режимы опасности, связанные с угрозами применения беспилотников и ракетного оружия. По данным ТАСС, к 08:00 мск в двух областях ЦФО сигналы тревоги продолжали оставаться активными, а в ряде других регионов сохранялись ограничения, введенные еще накануне, пишет ТАСС.

Распределение режимов тревоги по федеральным округам

Согласно аналитическим подсчетам, угрозная обстановка затронула сразу три ключевых макрорегиона страны:

Южный федеральный округ (ЮФО): Угроза атаки БПЛА вводилась на территории Адыгеи, Краснодарского края и Республики Крым. При этом в Крыму дополнительно объявлялась ракетная опасность, а в Севастополе включалась воздушная тревога.

Привольжский федеральный округ (ПФО): Сигналы беспилотной опасности фиксировались в четырех регионах — Татарстане, Чувашии, Пензенской и Ульяновской областях.

Центральный федеральный округ (ЦФО): Опасность применения БПЛА вводилась в Ивановской, Владимирской и Рязанской областях.

Обстановка по состоянию на 08:00 мск

По состоянию на 08:00 утра по московскому времени тревожные режимы продолжали действовать на территории двух регионов ЦФО — в Ивановской и Владимирской областях.

Кроме того, в ряде субъектов РФ продолжали действовать сигналы опасности, введенные до полуночи 25 августа: