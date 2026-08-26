«Энергетическая путаница»: каким знакам зодиака лунное затмение 28 августа принесет больше всего проблем

В пятницу, 28 августа, ожидается лунное затмение в знаке Рыб, которое называют Осетровой Луной. Нумеролог, эксперт в сфере магии Евгения Белова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что нельзя делать в этот период и на представителей каких знаков Зодиака оно повлияет сильнее всего.

Эзотерик отметила, что с 07:12 28 августа земная тень накроет 96% лунного диска, оставив только тонкий светлый край. А уже в 07:18 наступит астрономическая точка августовского полнолуния, которое, согласно традиции североамериканских индейцев, носит название Осетровой Луны.

«Цвета, впрочем, Луна будет вовсе не осетрового. Она окрасится в глубокий красный. В Москве и области мы этого не увидим, потому что луна скроется за горизонтом гораздо раньше — в 05:27 часов», — сообщила Белова.

Астрологическая же обстановка будет таковой: Луна окажется в Рыбах напротив Солнца и Меркурия в знаке Девы при аспекте с Ураном в Близнецах, подчеркнула нумеролог.

«Обычное полнолуние в Рыбах вызывает обострение интуиции и чувств. Под полной Луной снятся вещие сны, временами накатывает ностальгия, на первый план выходят глубинные эмоции. Но только не в этот раз! Тонкие чувства столкнутся с грубой реальностью. Солнце и Меркурий в Деве будут требовать четких планов, обстоятельных ответов, сухих цифр отчетов, а Уран только усугубит это действие светил, добавив от себя еще и „все тайное становится явным“», — поделилась собеседница издания.

Как рассказала нумеролог, в этот день будут раскрыты все карты и тайны, чему нельзя дать однозначно положительную или отрицательную оценку. Кто-то получит ответ на вопрос, мучивший годами, а чьи-то планы рухнут, так как не выйдет схитрить.

«А еще нынешней затмение начнет закрывать очень большой пространственно-временной коридор событий, стартовавший с лунными затмениями аж в сентябре 2024. Окончательно коридор закроется только в феврале будущего года, но старт будет дан сейчас. Подумайте: не было ли каких-то ключевых событий в 2024 году? Может быть, что-то менялось? Может быть, вы оказались в неком кольце, их которого долго не могли найти выход? Пришло время найти ответы на все вопросы», — сказала она.

Фото: [ istockphoto.com/VioletaStoimenova ]

Нумеролог объяснила, что ярче всего затмение проявится для Рыб, Дев, Стрельцов и Близнецов.

«Для последних особо значимым станут вопросы карьеры и финансов, прочие же знаки Зодиака будут вынуждены наводить порядок в личной жизни, а перед Стрельцами может встать необходимость сменить место жительства», — предупредила Белова.

По ее мнению, не стоит расслабляться и другим знакам. Главное — не принимать поспешных решений. Не нужно рубить с плеча, например, увольняться с работы, расставаться с любимым человеком, рушить за собой мосты.

«Как можно корректнее стоит относиться к чужой личной информации. Помните, раскроются все тайны, но отвечать вы можете только за свои. Кстати, не забывайте, что мы окажемся в пространстве сухих фактов, поэтому доверять интуиции в период полнолуния просто бессмысленно. Она вам не поможет», — считает она.

Также эзотерик порекомендовала не подписывать важных документов, не совершать серьезные денежные сделки.

«Кредиты тоже на паузе! Все решения, которые вы примите 27–29 августа, лучше отложить в сторону и вернуться к ним и их реализации в конце месяца. Да, неприятные денечки подарит нам лето на прощание. Но они — необходимая часть большого процесса обновления, исправления ошибок и поиска верного пути. Сделайте все правильно, и Вселенная укажет дорогу, которая в итоге приведет вас туда, куда вы так давно хотели попасть», — заключила Белова.

Сомнолог предупредил, что попытки «взломать» сон и спать по 4–5 часов ведут не к суперпродуктивности, а к хроническому недосыпу — человек быстро привыкает к ухудшениям и перестает их замечать, хотя страдают внимание, скорость реакции и способность принимать решения.