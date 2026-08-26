Лев Лазарев раскрыл, чем российские фигуристы отличаются от иностранных

«Заметил, что они очень просто относятся ко всему. Вчера перед короткой программой как будто бы никто из них даже не переживал. Все в раздевалке разговаривали, были в хорошем настроении, никто не закрылся в себе. Хотя и в России в раздевалке бывает весело», — рассказал Лазарев.