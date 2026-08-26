Лев Лазарев раскрыл, чем российские фигуристы отличаются от иностранных
Фигурист Лазарев назвал отличительную черту иностранных спортсменов
Фото: [ФФККР]
Российский фигурист Лев Лазарев, ставший победителем этапа юниорского Гран-при в китайском Сиане, рассказал Sport24 об отличительных чертах иностранных спортсменов.
Напомним, российские фигуристы впервые за четыре года выступали на международных соревнованиях под эгидой ISU.
«Заметил, что они очень просто относятся ко всему. Вчера перед короткой программой как будто бы никто из них даже не переживал. Все в раздевалке разговаривали, были в хорошем настроении, никто не закрылся в себе. Хотя и в России в раздевалке бывает весело», — рассказал Лазарев.
На этапе ЮГП в Сиане российские фигуристы завоевали золотые медали во всех категориях. Призеры в мужском одиночном катании новозеландец Ли Яньхао и японец Даийя Эбихара продемонстрировали красивый жест: на совместной фотографии с Лазаревым они из солидарности отказались от национальных флагов, поскольку российский фигурист выступал в нейтральном статусе.