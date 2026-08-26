«Камень, ножницы, бумага» и Хабиб на сцене: во Владивостоке торжественно отметят начало учебного года

Уже в предстоящее воскресенье Владивосток будет отмечать начало учебного года масштабным праздником, который обещает запомниться жителям и гостям краевой столицы. Организаторы подготовили программу для самых разных возрастов, а финальным аккордом торжеств станет выступление известного артиста, сообщил vostokmedia.com.

Для юных жителей города придумали множество активностей. Среди них — легкоатлетический «Забег первых», музыкальное состязание хоровых коллективов, а также необычный турнир по популярной игре «Камень, ножницы, бумага». Помимо этого, в рамках празднования состоится открытие образовательного фестиваля «Арсеньев WEEK», где все желающие смогут посетить творческие мастер-классы, и традиционная школьная ярмарка с товарами к новому учебному году.

Кульминацией праздничного вечера станет появление популярного певца Хабиба — именно он выступит в роли хедлайнера на главной сцене города. Вице-губернатор Приморского края Вера Щербина лично пригласила всех жителей и гостей региона принять участие в торжествах. По ее словам, организаторы сделали все, чтобы первый день сентября запомнился яркими эмоциями и подарил праздничное настроение и детям, и взрослым. Начало мероприятия — в воскресенье, подробная программа и расписание будут опубликованы на официальных городских порталах ближе к дате события.

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