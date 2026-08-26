В Бронницах завершили реконструкцию лицея с возведением пристройки на 100 учеников, теперь объекту предстоит получить разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В пристройке появились дополнительные классы, новый спортзал, актовый зал и библиотечно-информационный центр. Инспекторы ведомства проверили объект и выдали заключение о соответствии проекту.

Работы прошли в рамках областной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Пристройку сделали доступной для детей с ограниченными возможностями здоровья. Там оборудовали лифт и специальные санитарные комнаты, предусмотрели безбарьерные проходы и безопасные зоны на этажах.

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