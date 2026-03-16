17 марта — молитвенный день: обращаемся к князю Даниилу за мудростью в решениях и защитой от конфликтов

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов в беседе с REGIONS напомнил о личности святого князя Даниила Московского, чье имя переводится как «Бог мне судья».

По словам общественного деятеля, биография князя — яркий образец того, как можно управлять землями без войн и кровопролития.

«Имя Даниил имеет древнееврейское происхождение и переводится как "судья мой Бог", "Бог есть судья" или "Божий суд" . И это не случайно, потому что вся жизнь святого князя была пронизана сознанием того, что над любым человеческим судом есть суд высший — Божий», — рассказал Михаил Иванов.

По информации собеседника издания, 17 марта православные христиане вспоминают благоверного князя, младшего сына Александра Невского. Даниил получил Москву в трехлетнем возрасте после кончины отца и впоследствии заложил на берегу Москвы-реки обитель в честь своего небесного покровителя — преподобного Даниила Столпника.

Сегодня это место известно как Свято-Данилов монастырь, служащий резиденцией патриарха и духовным центром страны. В 1303 году, предчувствуя скорую смерть, князь принял схиму и, следуя глубокому смирению, завещал похоронить себя не в храме, а на общем монастырском кладбище, где покоятся простые иноки.

«В 1300 году, разбив рязанского князя Константина и истребив множество татар, он не стал отбирать чужие земли, а показал пример истинного нестяжания и братолюбия. За это Господь Сам расширил границы его владений: в 1302 году бездетный племянник передал Даниилу Переяславль-Залесский — и Москва стала одним из главных княжеств Руси», — отметил Михаил Иванов.

Михаил Иванов пояснил, с какими просьбами верующие обращаются к святому князю Даниилу Московскому. По его словам, ему молятся о мире и согласии в семье и стране, о даровании мудрости правителям, о защите от недругов и о ниспослании Божественной милости.

«Но особенно ему молятся о жилищных делах — ведь он был строителем и устроителем Москвы, основателем обители. Ему молятся о помощи в обретении крова, о благополучии дома, о защите от пожаров и бедствий. И конечно, ему молятся о даровании смирения и миролюбия — тех качеств, которые он явил всей своей жизнью», — рассказал зампред ВРНС Иванов.

Ранее сообщалось, что настоятель Ковалев раскрыл тайный смысл видений Серафима Саровского.