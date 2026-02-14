2026-й — переломный: что ждет клиентов, привыкших к щедрому кешбэку

Согласно расчетам аналитической компании Frank RG, в предыдущие годы наблюдался устойчивый рост объема средств, которые российские банки направляли на выплату вознаграждений клиентам, сообщил РБК.

По наблюдениям аналитиков, последние несколько лет ознаменовались неуклонным ростом сумм, которые банки направляли на поощрение своих клиентов. Размер выплат по программам лояльности постоянно обновлял рекорды — кредитные организации стремились любой ценой удержать клиентскую базу в условиях жесткой конкуренции. Щедрый кешбэк стал одним из главных инструментов в этой борьбе, заставляя финансовые учреждения наращивать объемы вознаграждений год от года.

По данным издания, в 2019 году совокупный объем выплаченного кешбэка составлял 99 млрд руб. В 2021 году этот показатель увеличился до 141 млрд руб. К 2024 году сумма вознаграждений достигла почти 400 млрд руб., следует из представленных данных.

По словам представителей российских банков, текущий 2026 год может стать переломным моментом, отмечено в статье РБК. В кредитных организациях прогнозируют, что период щедрых выплат по программам лояльности завершается.

Ранее сообщалось, что жителям Подмосковья напомнили об ответственности за дропперство.