Жителям Подмосковья рассказали, кто такие дропперы и как защитить от них детей. Соответствующий материал был опубликован на портале «ЦИФРАтека» Альянса по защите детей в цифровой среде.

Дроппер – это человек, который передает свои банковские данные для вывода и обналичивания денежных средств, полученных незаконным путем. Также дропперы могут обналичивать деньги и передавать их курьерам мошенников. Используя дропперов, аферисты скрывают следы денег, а сами дропперы становятся «буфером», который принимает на себя риски.

Разводными дропперами называют тех, кто осознанно участвует в мошеннических схемах. Нередко такие люди ищут легкий заработок. Неразводные дропперы в своем большинстве — это люди, которые стали жертвой обмана. Они верят, что работают легально. Среди них много подростков, не подозревающих, что они помогают мошенникам.

Мошенники часто выбирают подростков на роль дропперов, так как они чаще верят в обещания быстрого заработка и не задумываются о последствиях, а также не знают законов и не понимают, что преступлением является даже неосознанное участие в мошеннической схеме. Кроме того, у некоторых подростков есть банковские карты, операции по которым контролируют далеко не все родители.

Для вербовки подростков мошенники используют различные схемы. Самая распространенная — предложение работы. Объявления о наборе «операторов криптовалютных переводов», «финансовых помощников» или «удаленных курьеров» часто публикуются в соцсетях и мессенджерах, на сайтах вакансий.

Также нередко аферисты манипулируют подростками через фальшивые знакомства. Они создают поддельные аккаунты в соцсетях, выдавая себя за сверстников, входят в доверие, а затем просят помочь.

Мошенники могут обещать подросткам процент от каждой банковской операции. В таком случае используются формулировки «инвестиции с мгновенной прибылью», «кешбэк за переводы», «участие в прибыльном бизнесе».

Если подросток уже выполнил несколько операций, мошенники могут прибегнуть к шантажу и угрозам.

Важно помнить, что дроппер является соучастником преступления наравне с мошенниками. Дропперство может быть квалифицировано по нескольким статьям УК РФ. За это может грозить лишение свободы на срок до семи лет и штраф в размере до 1 млн рублей.

Чтобы не стать жертвой мошенников, следует тщательно проверять работодателей, держать на контроле свои банковские счета, обсуждать с близкими любые сомнительные предложения. Нельзя соглашаться на подозрительные предложения о легких деньгах и передавать банковские реквизиты третьим лицам.

Родителям стоит насторожиться, если у подростка появились личные деньги или большие покупки, он скрывает свои финансовые операции и часто меняет карты, часто использует слова «обнал», «дроп», «электронный кошелек», «крипта».

Больше статей на тему защиты детей в цифровой среде можно найти на сайте «ЦИФРАтека».