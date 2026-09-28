Пар пошел: от Кемеровской ГРЭС несется рев — горожан призвали не бояться

Жителей Кемерова предупредили о сильном шуме, который в ближайшее время будет слышен в районе Кемеровской ГРЭС. О происходящем проинформировала Сибирская генерирующая компания (СГК), в чьем ведении находится станция, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В компании сообщили, что причина шума — плановая продувка паропровода высокого давления. Это техническая процедура, при которой через трубы под большим давлением пропускают пар, чтобы очистить их изнутри от загрязнений, окалины и остатков монтажных частиц. Паропровод на станции недавно заменили, поэтому перед вводом в постоянную эксплуатацию оборудование необходимо проверить. Продувка как раз и позволяет убедиться, что новый участок работает корректно и готов к штатной нагрузке.

Шум при такой процедуре — явление ожидаемое. Он исходит от главного корпуса станции и распространяется на окрестности. Как подчеркивают в СГК, шум кратковременный, а сама процедура полностью контролируемая. Жителям Кемерова не стоит беспокоиться: происходящее не связано с аварийной ситуацией и не несет угрозы.

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