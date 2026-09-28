Дроны, тепловизоры и восемь оперативных групп: как в Кемерове выгнали медведя за черту города

Поиски медведя, напугавшего жителей Ленинского района Кемерова, завершены. Хищника снова заметили на бульваре Строителей — на этот раз рядом с домом № 69. В соцсетях горожане сообщали и о других встречах: у лицея № 23 и на Металлплощадке. Местные жители рассказали в соцсети о своей обеспокоенности и призывали горожан быть бдительными и следить за передвижением своих детей, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

«Здравствуйте, уважаемые родители… Просьба до позднего вечера детей не отпускать на улицу… Медведь вчерашний не ушел, 20 мин назад в «Магнит» забежали — прятались, он в сторону Металки побежал, к 71 дому», — написали очевидцы.

В администрации подтвердили, что сообщение из соцсетей — не фейк. По данным издания, ночью на поиски выдвинулась мобильная оперативная группа. Возглавили ее представители Министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса. Вместе с ними работали правоохранители и сотрудники управления ГО и ЧС. Спустя несколько часов поиски пришлось остановить: зверь ушел в болотистую местность за городской чертой.

Всего задействовали восемь мобильных групп. Они использовали дроны и тепловизоры — приборы, которые улавливают тепловое излучение и позволяют заметить животное в темноте. С их помощью медведя удалось обнаружить и вытеснить за пределы города.

Ранее сообщалось, что на Кунашире заметили гибридов белого и бурого медведя.