Атака беспилотников ВСУ на регионы России 28 сентября 2026: хронология событий за ночь

В ночь на 28 сентября 2026 года российские регионы подверглись атакам беспилотников Вооруженных сил Украины. В Белгородской области в результате удара БПЛА погибла мирная жительница. В Липецкой и Калужской областях объявлялась ракетная опасность, в Тульской, Воронежской и Ставропольском крае — беспилотная. Утром 28 сентября аэропорты Калуги и Внуково вводили ограничения на прием и выпуск самолетов.

Белгородская область: погибшая мирная жительница, угроза атаки в шести муниципалитетах

Оперативный штаб Белгородской области сообщил о гибели мирной жительницы от удара БПЛА в селе Березовка Борисовского округа. Женщина получила тяжелые ранения на территории домовладения и скончалась из-за несовместимых с жизнью травм. В ночь на 28 сентября над шестью муниципалитетами региона объявлялась угроза атаки беспилотников, жителям рекомендовали не выходить на улицу и соблюдать меры безопасности.

Тульская область: объявлена опасность атаки БПЛА

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в 01:38 28 сентября объявил на территории региона опасность атаки БПЛА. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие. К утру режим опасности был отменен.

Воронежская область: повторная угроза атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о повторном объявлении угрозы применения противником беспилотных летательных аппаратов на территории региона в ночь на 28 сентября. Глава региона призвал жителей к максимальной бдительности. Угрозу непосредственного удара дронов объявили в Воронеже, Нововоронеже, Лискинском, Острогожском и Россошанском районах.

Ставропольский край: беспилотная опасность

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил на территории региона беспилотную опасность с 03:07 28 сентября. Глава региона предупредил о вероятных ограничениях в работе мобильного интернета и призвал следить за официальными сообщениями.

Липецкая и Калужская области: ракетная опасность

Глава Липецкой области Игорь Артамонов объявил ракетную опасность на всей территории региона. Губернатор Калужской области Владислав Шапша также предупредил жителей об угрозе с воздуха. В 2:35 мск аэропорт Калуги приостановил прием и отправку рейсов. К утру в регионах объявили отбой ракетной угрозы.

Орловская область: ракетная опасность

Губернатор Орловской области Андрей Клычков предупредил жителей о ракетной опасности. В сообщении губернатора говорилось о необходимости укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Позднее в регионе объявили отбой угрозы.

Курская и Брянская области: беспилотная опасность

Вечером 27 сентября в Курской и Брянской областях был введен режим беспилотной опасности. К утру 28 сентября отбой в Курской области не объявлялся. В небе над Брянской областью радиолокационными средствами зафиксировано движение нескольких обособленных групп беспилотных летательных аппаратов. Одиночные дроны-камикадзе обнаружены также в Орловской и Курской областях.

Другие регионы: ограничения в аэропортах

Ночью 28 сентября в аэропорту Калуги вводились ограничения на полеты для обеспечения безопасности. В четыре утра по московскому времени авиагавань Внуково начала принимать и отправлять самолеты по согласованию. Возможны корректировки в расписании рейсов.