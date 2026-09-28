«Апельсин» стоил ₽10,5 млн: пенсионер месяц отдавал сбережения курьерам телефонных мошенников

В Кузбассе под стражу заключили 18-летнего молодого человека. По версии полиции, он координировал работу курьеров, участвовавших в телефонных мошенничествах. О деталях инцидента рассказали в региональном управлении МВД, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, следствие вменяет задержанному 10 эпизодов обмана — как в Кузбассе, так и в Томске. Суммарный ущерб превысил ₽15 млн. Один из случаев выделяется особой суммой. В августе 74-летний житель поселка Металлплощадка лишился ₽10,5 млн. Ему позвонили и представились сотрудником полиции.

Собеседник заявил, что деньги пенсионера якобы задействованы в финансировании терроризма. Чтобы избежать неприятностей, мужчине предложили «декларировать» накопления. В течение месяца он передавал средства курьерам, используя кодовое слово «апельсин». В какой-то момент ему пришлось продать автомобиль — эти деньги также ушли мошенникам.

Задержанный признался, как была устроена схема. По его словам, адреса он получал от неизвестного куратора, затем передавал их курьерам, забирал у них похищенное и переводил дальше по указанным реквизитам. Курьеров задержали раньше. Двое находятся в СИЗО, еще один — под подпиской о невыезде. Следствие связывает молодого человека с тремя аналогичными эпизодами в Томске и семью случаями в Кузбассе. Подозреваемый взят под стражу.

Ранее в полиции рассказали, как не потерять деньги при покупке товара онлайн.