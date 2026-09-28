Задержка зарплаты на ₽2 млн: прокуратура заставила компанию погасить долг перед 47 сотрудниками

В Кузбассе сотрудникам охранного предприятия выплатили долги по зарплате. Об этом проинформировала прокуратура региона, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Поводом для проверки стало обращение одного из сотрудников. В ходе разбирательства выяснилось: 47 работников предприятия так и не увидели зарплату за июль 2026 года. По закону расчет должен происходить в срок, но работодатель это требование проигнорировал — выплаты задержали.

На руководителя предприятия завели дело по статье о нарушении трудового законодательства. Это стало основанием для дальнейших разбирательств и мер реагирования. После вмешательства прокуратуры ситуацию удалось разрешить. Задолженность перед всеми 47 работниками полностью погасили. Общая сумма выплат превысила ₽2 млн.

Таким образом, сотрудники охранного предприятия вернули заработанные деньги, а само предприятие оказалось под пристальным вниманием надзорных органов. Прокуратура напоминает: задержка зарплаты — прямое нарушение закона, за которое работодатель несет ответственность. В подобных случаях работники могут обращаться в надзорные органы, чтобы отстоять свои права.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в РФ может достичь почти ₽110 тыс.