320 миллионов лет под ногами: краеведы из Одинцова нашли в подмосковном лесу тропический коралл

То, что начиналось как рядовое мероприятие по разведке маршрута для будущей геологической экскурсии, обернулось настоящим научным триумфом. Члены Краеведческого общества Одинцова в одном из труднодоступных оврагов Подушкинского лесопарка наткнулись на уникальный окаменевший фрагмент доисторической эпохи — редкий колониальный коралл рода Arachnastrea. Возраст находки оценивается приблизительно в 320 миллионов лет, сообщил REGIONS.

Эпоха в истории планеты известна как каменноугольный период (карбон). В те далекие времена на месте современных подмосковных лесов, полей и рек плескалось теплое, мелководное и исключительно чистое море. Именно в его водах когда-то и процветала колония древних беспозвоночных.

Как тропический коралл оказался в Подмосковье?

Исследователям из краеведческого общества предстояло восстановить удивительный путь окаменелости сквозь миллионы лет геологических трансформаций. Находка обладает не только видовой редкостью (Arachnastrea встречается далеко не в каждом регионе), но и поражает своими габаритами, а главное — практически идеальной сохранностью всех деталей строения колонии. Это делает ее исключительно ценной для науки.

Коралл пока остается в лесу

Огромный вес окаменелости стал причиной, по которой исследователи решили временно оставить ее на месте обнаружения. С такой тяжелой ношей продолжать геологическую разведку и прокладывать новые маршруты было просто невозможно. Найденный экземпляр был аккуратно укрыт в надежном месте прямо в Подушкинском лесу.

Однако в ближайшее время краеведы планируют вернуться сюда со специальным оснащением. Коралл будет извлечен и доставлен на базу общества, где его очистят от многовековых отложений, проведут детальное изучение. После выполненных процедур он пополнит экспозицию основной палеонтологической коллекции Одинцова.

«Коралловый риф, частью которого была эта колония, изначально рос в неглубоком море на территории современного Валдая. Со временем риф оказался погребен под толстым слоем донных отложений, а циркулирующий в породе кремнезем постепенно пропитал и полностью заместил органическую структуру камнем. Около 40 тысяч лет назад на материк наполз гигантский ледник. Он буквально содрал и разрушил мягкие известняковые слои Валдая, увлекая за собой прочные кремневые глыбы и протащив их на сотни километров к югу. Так этот доисторический свидетель и оказался в Подмосковье», — объяснили краеведы.

Сегодня Краеведческое общество Одинцовского округа активно занимается развитием познавательного туризма в Подмосковье. Регулярные открытые экскурсии, лекции и научно-популярные походы позволяют каждому желающему прикоснуться к удивительным тайнам земли, которые миллионы лет скрывались буквально под ногами.

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