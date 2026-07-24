«Перестала понимать, чего хочу»: экс-жена Иракли объяснила разрыв после возобновления отношений

Певец Ираклий Пирцхалава и его бывшая жена Елена Гребенщикова, которые пытались возродить отношения после 12 лет разлуки на реалити-шоу «Ставка на любовь, вновь разошлись. Окончательный разрыв подтвердила сама Елена, пишет Teleprogramma.org.

По ее словам, причина расставания кроется не в скандалах или слухах о беременности 22-летней модели Екатерины Лукьяновой, а в фундаментальных различиях жизненных ценностей.

Гребенщикова объяснила, что на данном этапе она стремится строить карьеру и жить своей жизнью, тогда как Иракли хочет традиционную семью и детей.

«Долгое время я была женой и мамой и жертвовала собой, но в какой-то момент осознала, что не понимаю, чего хочу сама», — призналась она.

Теперь Елена намерена в первую очередь заботиться о собственных интересах.

Напомним, что в финале шоу «Ставка на любовь» Пирцхалава сделал Елене предложение, и она ответила согласием. Однако позже помолвка была разорвана: сначала об этом заявил музыкант, затем подтвердила Елена. Несмотря на разрыв, бывшие супруги остаются родителями двоих сыновей и близкими людьми, но идут разными путями.

Ранее сообщалось, что беременность 22-летней модели Екатерины Лукьяновой от Иракли оказалась ложью.