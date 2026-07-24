«Играем всей семьей в Mortal Kombat»: Михаил Галустян проводит время с дочерьми и новой возлюбленной

Известный комик и актер Михаил Галустян редко балует поклонников подробностями личной жизни, но на этот раз сделал исключение. В своем блоге он опубликовал видео, на котором запечатлены его семейные будни. В кадре — 15-летняя и 14-летняя дочери и новая жена Михаила, визажист Лилия Киосе, передает Super.

Сначала семья отправилась в ресторан: они обедали, общались и смеялись, создавая уютную атмосферу. Затем компания переместилась домой и устроила импровизированные посиделки. На этот раз развлечением стала культовая видеоигра Mortal Kombat. Примечательно, что Лилия активно участвовала в игре вместе с дочерьми Галустяна.

Это видео появилось на фоне слухов о браке Галустяна с Киосе. В СМИ появилась информация, что в документах индивидуального предпринимателя визажист сменила фамилию — вместо «Лилия Киосе» появилось «Лилия Галустян».

Ранее звезда КВН и Comedy Club Марина Кравец показала редкое фото с подросшими дочерьми.