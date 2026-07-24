99-летняя бабушка решила покорить Фудзи, но рухнула на склоне

Возраст — не помеха, когда в груди горит огонь приключений. 99-летняя японская долгожительница, известная своей любовью к активному отдыху, отправилась штурмовать священную гору Фудзи вместе с подругой-ровесницей. Но крутой склон оказался коварнее — пенсионерка упала и не смогла продолжить путь. Об этом сообщает SoraNews24.

Ранним утром 17 июля полиция префектуры Сидзуока получила тревожный звонок: пожилая женщина сообщила, что находится на склоне вулкана и нуждается в помощи. Она пояснила, что путешествует с 99-летней подругой, и у той случился приступ боли после падения. Оказалось, что обе туристки — заядлые любительницы природы, и восхождение на Фудзи было давней мечтой. Они даже переночевали в горной хижине, чтобы наутро продолжить подъем, но планы рухнули вместе с неудачным шагом.

Утром у пострадавшей разболелись поясница и ягодицы — она не могла ни встать, ни идти. Подруга тут же вызвала помощь. Спасатели оперативно прибыли на место, нашли обеих женщин и эвакуировали пострадавшую в ближайшую больницу. К счастью, ее жизни ничего не угрожает — врачи диагностировали ушибы мягких тканей, но кости, как у настоящего скалолаза, оказались крепкими.

Ранее стало известно, что призыв по мобилизации станет поводом для отмены тура с 1 сентября.