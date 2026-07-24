Семинар-совещание провели в Подмосковье для некоммерческих организаций, получивших гранты

В Доме Правительства Московской области прошел семинар-совещание, в котором приняли участие победители грантового конкурса для некоммерческих организаций Подмосковья. Его в течение шести лет совместно проводят Министерство информации и молодежной политики Московской области и Фонд президентских грантов.

«Некоммерческий сектор Подмосковья сегодня — это огромное сообщество неравнодушных людей, которые своими добрыми делами меняют жизнь вокруг к лучшему. Мы видим, как за каждой поддержанной инициативой стоят реальная помощь, забота и участие. Правительство региона ценит этот вклад и настроено на дальнейшее укрепление нашего партнерства», — отметила министра информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Конкурс является одним из ключевых инструментов поддержки некоммерческого сектора в регионе, с 2021 года на реализацию социально значимых инициатив направили более 540 млн рублей. Это позволило поддержать свыше 250 проектов, касающихся, в том числе, крупных культурных фестивалей, образовательных форумов, адресной помощи людям с ограниченными возможностями здоровья и военно-патриотических программ для молодежи. В 2026 году на рассмотрение комиссии поступило 114 заявок, 50 из них стали победителями,. Общий объем выделенных средств составил 114 млн рублей.

В рамках семинара провели торжественную церемонию награждения лучших и насыщенную деловую сессию, в ходе которой участники смогли получить ответы на актуальные вопросы деятельности НКО. Представителям некоммерческих организаций, чьи проекты стали победителями конкурса 2023 года и к настоящему моменту завершили цикл реализации, получили награды. В их числе — Фонд сохранения культурного наследия художника Михаила Абакумова, Общественный фонд «Фонд культурных инициатив» Московской области, Ассоциация «Культурный центр «Лига».

В пленарной сессии, посвященной практическим аспектам работы некоммерческого сектора, принял участие заместитель начальника Управления Министерства юстиции РФ по Московской области Константин Плехов. Адвокат Адвокатской палаты Московской области Денис Серов также затронул тему правовой ответственности.

Во второй части семинара выступили лауреаты конкурса 2023 года. Так, например, Андрей. Кошелев презентовал проект «Новые герои Подмосковья» от «Фонда культурных инициатив», направленный на сохранение исторической памяти и популяризацию достижений современных жителей региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.