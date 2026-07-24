Голодные игры: мужчина за месяц сбросил 51 килограмм в лагере для худеющих

Адский марафон или чудо дисциплины — швед Андре Хельгесен вернулся из Китая почти вдвое легче, оставив на алтаре похудения 51 килограмм всего за 28 дней. Программа оказалась настолько жесткой, что инструкторы сами падали в изнеможении рядом с подопечными, а голодание по 15 часов превратило жизнь в борьбу с самим собой. Об этом сообщает Daily Mirror.

Скандинавский искатель приключений отправился в Китай, чтобы закрепить успехи домашних диет, но реальность превзошла самые смелые ожидания. Лагерь для худеющих встретил его интенсивными тренировками трижды в день, медицинскими чекапами и психологической поддержкой, но главный козырь — персональный тренер, который выполнял упражнения вместе с ним.

Самым жестоким испытанием стало питание: всего 1300 калорий в сутки и пропасть голода с 17:00 до 8:00 утра. Результат ошеломил даже самих организаторов — минус 51 килограмм за четыре недели. Хельгесен удивился, заметив, что в Китае столкнулся с тем же врагом, что и дома — собственной ленью и слабостями. Успех, по его словам, полностью зависит только от самого человека, а лагерь лишь создает жесткие рамки, из которых невозможно выскользнуть.

Ранее 99-летняя бабушка решила покорить Фудзи, но рухнула на склоне.