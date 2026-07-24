Святыня трех мировых религий: почему привоз посоха Моисея важен для Кавказа
ТАСС: частицу посоха пророка Моисея провезут по регионам Северного Кавказа
Уникальная святыня, почитаемая в христианстве, исламе и иудаизме, отправляется в поездку по субъектам Северо-Кавказского федерального округа. Акцию организует Пятигорская и Черкесская епархия совместно с религиозными общинами региона, пишет ТАСС.
Символ единства для Северного Кавказа
Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт прокомментировал духовно-нравственное значение предстоящего события:
- Общий пророк для трех религий: Пророк Моисей (Муса) одинаково почитается представителями всех авраамических религий как законодатель и символ верности Всевышнему.
- Укрепление диалога: Организаторы подчеркивают, что привоз святыни призван подчеркнуть общие ценности и укреплять уважение между верующими разных традиций.
История передачи святыни и организация привоза
Святыню готовят к путешествию по региону при поддержке местных властей и духовенства:
- Дар монастырю: Ранее полпред президента в СКФО Юрий Чайка передал частицу посоха в дар Успенскому Второафонскому Бештаугорскому монастырю.
- Маршрут и доступ: Под патронажем епархии и во взаимодействии с общинами округа реликвию доставят в регионы СКФО в ближайшие месяцы, где поклониться ей сможет каждый желающий.