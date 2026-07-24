Крылатый гость на балконе: почему нельзя кормить детеныша летучей мыши и греть его бутылкой

Летние вечера на балконе могут принести неожиданный сюрприз — мохнатый комочек с перепончатыми крыльями, который мама-мышь временно оставила на «дневке» в укромном углу. Ветеринар Дмитрий Блюменкранц предупредил россиян: первое желание накормить или приласкать найденыша может его убить, а нарушение простых правил превратит спасение в трагедию. Об этом сообщает Газета.ru.

С наступлением лета у самок летучих мышей начинается горячая пора — они оставляют малышей в защищенных местах, таких как балконы или козырьки, пока сами охотятся на насекомых. Обычно мать возвращается за детенышем с наступлением сумерек, ориентируясь на его писк. Но если вечер прошел, а крылатая мама так и не появилась, эксперт советует действовать по четкому алгоритму.

Первое и главное — изолировать территорию от домашних питомцев. Брать малыша голыми руками категорически запрещено. Только тканевые перчатки — резиновые медицинские не подойдут, так как тонкие коготки запутаются в материале и травмируют лапки. Что категорически нельзя делать — кормить. Никакого молока, мяса или меда — кишечник детеныша не переварит такую пищу. Единственный способ выжить — передача профессионалам.

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