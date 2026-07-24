Срочно нужен опытный юрист: житель Подмосковья из-за нарушения ПДД хочет подать в суд на дождь

Летние ливни в Сергиевом Посаде в очередной раз превратили ключевые улицы в бурные потоки. Жители города, особенно автомобилисты, столкнулись с проблемой: проезжая часть, несмотря на качественную работу водоотлива, оказывается под водой. Традиционно сильнее всего страдают район вокзала и местный путепровод, сообщил REGIONS.

Один из автовладельцев не выдержал и выступил в соцсетях с эмоциональным обращением, которое быстро разлетелось по местным пабликам. Мужчина с иронией описал свою дорожную эпопею. Гигантские лужи вынудили его пойти на нарушение — перестроиться прямо под объективом камеры Центра безопасности дорожного движения Московской области. Понимая, что теперь ему грозит штраф, водитель написал письмо в сообщество «Сергиев Посад Life», где в шутливой форме попросил прощения у дорожных служб за свой маневр. Всю ответственность за случившееся он переложил на погоду.

«Хочу предъявить претензии дождю, который, не зная меры, периодически выпадает и топит наш город. Дождь, ветер, снег, вы не правы! Есть тут юристы, можно ли подать исковое заявление в суд на дождь? Он просто надоел уже!» — пишет отчаявшийся пользователь.

Мысль о том, чтобы привлечь к ответу непогоду, выглядит абсурдно. Однако, как выяснилось, автовладелец в отчаянии действительно попытался найти специалистов, которые подсказали бы, как законно оспорить наказание. Юристы лишь посмеиваются, напоминая, что у природы нет статуса ответчика, однако водители надеются на другое.

Ранее сообщалось, чего ждать от погоды жителям столичного региона в выходные 25-26 июля.