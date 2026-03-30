3,5-метровый тигр из металла с подсветкой: что известно о главном арт-объекте нового парка во Владивостоке

На мысе Чуркина осенью 2026 года появится новое общественное пространство, посвященное амурскому тигру. Идею будущего «Тигропарка» разработала приморская художница Елена Фургал. В беседе с журналистами она рассказала, как рождался образ этого места, сообщил transsibinfo.com.

Создавая концепцию, автор не ставила себя в жесткие рамки, позволив идее развиваться свободно. Так появился главный объект территории — трехсполовинметровая скульптура хищника, выполненная из металла.

«Через художественный прием, которым я часто пользуюсь, мне удалось почувствовать эту землю. Так произошла сцепка с местом даже несмотря на то, что оно сейчас неухоженное. В голове начали возникать образы словно у художника, работающего с холстом. Мне хотелось, чтобы это был не просто парк, а территория, наполненная смыслами», — рассказывает Елена Фургал.

По данным издания, «Тигропарк» разместится в Первомайском районе Владивостока, вблизи остановки «Чайка» на мысе Чуркина. Центральным арт-объектом станет фигура амурского тигра, отлитая в металле по модели скульптуры приморского мастера Алексея Степаненко. Именно он, в частности, является автором памятника Владимиру Арсеньеву, установленного у владивостокского фуникулера.

«Сейчас активно привлекают к подобного рода проектам именно художников, поскольку требуется художественный взгляд на местность. Если нужно спроектировать здание — к архитектору. Нужен арт-объект — к художнику. Такой подход в мире сейчас весьма востребован. Особенно эта история популярна в странах Азии, где масштабные арт-объекты создают именно художники», — отмечает Елена Фургал.

Ранее сообщалось, что скульптор из Москвы отсудил более 5 млн руб. за плагиат.