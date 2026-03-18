Идеи украли, но справедливость восторжествовала: скульптор отсудил более 5 млн руб. за плагиат

Скульптор подал иск в суд с требованием разобраться в ситуации. Он утверждал, что создал макеты и фото трех композиций и передал компании-заказчику. Через год возле озера в Железноводске появились скульптуры «Мальчик с удочкой» и «Девушка с велосипедом». Истец считает, что скульптуры создали по его эскизам, сообщил newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу Ставропольского краевого суда.

По данным издания, дело рассматривали в суде Кисловодска.

«В сообщении пресс-службы он фигурирует как „гражданин Ю.“, и можно предположить, что речь идет о Равиле Юсупове из Москвы», — сообщил newstracker.ru.

По информации издания, суд частично удовлетворил иск скульптора, признав, что его авторские права действительно были нарушены. Установленные в Железноводске скульптуры признаны прямым заимствованием идей истца, что квалифицируется как плагиат.

По данным автора, в пользу автора постановили взыскать с ответчика 100 тыс. руб. компенсации морального вреда, а также 5,2 млн руб. за нарушение исключительных прав на художественные композиции. Решение суда на данный момент не вступило в законную силу.

По информации издания, конфликт длится несколько лет. В 2020 году разгорелся спор, и автор уже пытался защитить свои права в суде в 2022 году, но тогда иск отклонили. Ответчик заявил об отсутствии договора, запрещающего использование работы, а истец не смог подтвердить исключительные права на объект.

