44-летняя звезда российских мюзиклов Анастасия Макеева в интервью журналу VOICE рассказала о своей беременности и реакции окружающих на ее внешний вид. Она призналась, что более 14 лет пыталась забеременеть: она надеется родить первенца к своему 45-летию, которое она отметит 23 декабря.

По словам Макеевой, она не ожидала, что ее положение вызовет столь бурное обсуждение в СМИ и интернете. Часть людей оставляет добрые пожелания, но находятся и те, кто критикует ее внешность.

«Людей почему-то раздражает, что я не отекла так, как они во время беременности. "У нее лицо неотекшее, хотя у меня отекшее. У нее нос не такой отекший, у меня был будто ужаленный пчелой. У нее живот какой-то очень красивый, пупок не выпирает, темной полосы нет, живот не волосатый, вен не видно. Слишком гладенький"», — рассказала артистка.

Макеева призналась, что не понимает, почему такие подробности раздражают людей.

Также актриса рассказала, что не прекратила полностью работать из-за своего положения. Недавно она вернулась из Орла, где читала лекцию для студентов.

Ранее сообщалось, что чемпионка Европы Дарья Клишина объявила о третьей беременности.