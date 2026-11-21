«Живот мой выглядит не так, как кому-то хотелось бы»: беременная звезда мюзиклов Макеева ответила на критику внешности
VOICE: Анастасия Макеева ответила на критику внешнего вида во время беременности
Фото: [соцсети]
44-летняя звезда российских мюзиклов Анастасия Макеева в интервью журналу VOICE рассказала о своей беременности и реакции окружающих на ее внешний вид. Она призналась, что более 14 лет пыталась забеременеть: она надеется родить первенца к своему 45-летию, которое она отметит 23 декабря.
По словам Макеевой, она не ожидала, что ее положение вызовет столь бурное обсуждение в СМИ и интернете. Часть людей оставляет добрые пожелания, но находятся и те, кто критикует ее внешность.
«Людей почему-то раздражает, что я не отекла так, как они во время беременности. "У нее лицо неотекшее, хотя у меня отекшее. У нее нос не такой отекший, у меня был будто ужаленный пчелой. У нее живот какой-то очень красивый, пупок не выпирает, темной полосы нет, живот не волосатый, вен не видно. Слишком гладенький"», — рассказала артистка.
Макеева призналась, что не понимает, почему такие подробности раздражают людей.
Также актриса рассказала, что не прекратила полностью работать из-за своего положения. Недавно она вернулась из Орла, где читала лекцию для студентов.
Ранее сообщалось, что чемпионка Европы Дарья Клишина объявила о третьей беременности.