67-летняя заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева отстояла свою недвижимость в судебном споре с застройщиком, сообщает Teleprogramma.org со ссылкой на телеграм-канал Mash.

По информации источника, строительная компания приобрела участок рядом с жилым городком, и в границы территории попала часть земли, где жильцы, включая телеведущую, обустроили место для отдыха — поставили баню, беседку и мангал. Застройщик потребовал освободить участок и выплатить ₽15 млн за якобы незаконное пользование землей.

Выяснилось, что Гузеева официально оформила помещение площадью почти 190 кв. м еще в 2003 году. Кроме того, фирма-застройщик знала о постройках до покупки участка.

В деле участвовали и другие владельцы недвижимости на этой территории. Суд не нашел доказательств самозахвата земли и отказал в требовании освободить участок, а застройщик снял финансовые претензии.

Ранее актриса Лариса Гузеева рассказала о неприятной изнанке ночных съемок.