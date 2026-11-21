Отсыпка дороги, ведущей к восьми садоводческим товариществам Прионежского района Карелии, осталась без исполнителя: на аукцион с начальной ценой ₽1,57 млн не поступило ни одной заявки. Об этом стало известно из соцсетей, сообщил karelinform.ru.

Дорога обслуживает несколько СНТ. По словам садоводов, состояние покрытия оставляет желать лучшего и заметно не улучшается. Недавно на участке работал трактор: по словам, жителей, техника убрала пять камней. По информации жителей, в администрации сообщили, что техника «прошлась по всей дороге». Грейдирования, которого ждали люди, так и не произошло, отмечается в публикации.

Самые теплые воспоминания у жителей связаны с весной и началом лета: в тот период за дорогой присматривал тракторист, и его усилия давали хоть какой-то результат. По данным издания, сегодня, по наблюдениям садоводов, грейдер часто проходит маршрут с поднятым ножом, поэтому польза от такой работы минимальна.

По информации издания, разбитое полотно создает риск не только для машин. Из-за ям и камней водителям приходится маневрировать по всей ширине проезжей части, а обломки вылетают из-под колес. При этом трассой постоянно пользуются пешеходы, и особенно уязвимы пожилые: от остановки на Лососинском шоссе до своих участков они идут порядка 5 км по неровной дороге.

«Мы не просим роскоши. Мы просто хотим безопасно добираться до собственного дома», — подчеркивают жители в группе «Дорога, которой нет…».

Жители также выразили признательность журналистам, которые рассказывают об их проблеме. Садоводы надеются: внимание прессы поможет добиться решения, и ситуация сдвинется с мертвой точки, сообщает источник.

Ранее сообщалось, что свыше 370 ям ликвидировали на дорогах Луховиц и Серебряных Прудов за неделю.