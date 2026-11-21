«Мы не просим роскоши»: пенсионеры в Карелии каждый день рискуют жизнью из‑за разбитой дороги — 5 км по ямам и камням
Жители восьми СНТ в Карелии просят привести в порядок дорогу к своим участкам
Фото: [Подмосковье сегодня/Роман Малышенко]
Отсыпка дороги, ведущей к восьми садоводческим товариществам Прионежского района Карелии, осталась без исполнителя: на аукцион с начальной ценой ₽1,57 млн не поступило ни одной заявки. Об этом стало известно из соцсетей, сообщил karelinform.ru.
Дорога обслуживает несколько СНТ. По словам садоводов, состояние покрытия оставляет желать лучшего и заметно не улучшается. Недавно на участке работал трактор: по словам, жителей, техника убрала пять камней. По информации жителей, в администрации сообщили, что техника «прошлась по всей дороге». Грейдирования, которого ждали люди, так и не произошло, отмечается в публикации.
Самые теплые воспоминания у жителей связаны с весной и началом лета: в тот период за дорогой присматривал тракторист, и его усилия давали хоть какой-то результат. По данным издания, сегодня, по наблюдениям садоводов, грейдер часто проходит маршрут с поднятым ножом, поэтому польза от такой работы минимальна.
По информации издания, разбитое полотно создает риск не только для машин. Из-за ям и камней водителям приходится маневрировать по всей ширине проезжей части, а обломки вылетают из-под колес. При этом трассой постоянно пользуются пешеходы, и особенно уязвимы пожилые: от остановки на Лососинском шоссе до своих участков они идут порядка 5 км по неровной дороге.
«Мы не просим роскоши. Мы просто хотим безопасно добираться до собственного дома», — подчеркивают жители в группе «Дорога, которой нет…».
Жители также выразили признательность журналистам, которые рассказывают об их проблеме. Садоводы надеются: внимание прессы поможет добиться решения, и ситуация сдвинется с мертвой точки, сообщает источник.
Ранее сообщалось, что свыше 370 ям ликвидировали на дорогах Луховиц и Серебряных Прудов за неделю.