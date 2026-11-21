Омский музыкально-педагогический колледж в пятницу, 20 ноября, открыл двери для будущих студентов — встреча прошла, хотя за две недели до нее учреждение попало в новостную повестку. Анонс появился 6 ноября, а после разразившегося скандала из-за обвинений в адрес актера и преподавателя Александра Гончарука в домогательстве пост в VK собрал шквал неудобных вопросов: подписчики добивались разъяснений, сообщил gorod55.ru.

По данным издания, преподавателя Александра Гончарука, актера по профессии, бывшие ученицы обвинили в домогательствах. Поначалу фигурировали две предполагаемые потерпевшие, обратившиеся в СК. Затем соцсети заполнили новые жалобы и свидетельства — многие признавались, что давно слышали о подобном и ничуть не удивлены. Педагог покинул колледж, стартовала доследственная проверка, а самим учреждением заинтересовались сразу несколько ведомств — от городских до региональных, отмечается в публикации.

Вопреки ожиданиям, встречу не отменили и не перенесли. Корреспондент Города55 приехал на улицу Лизы Чайкиной, чтобы посмотреть, как омичи разговаривают с руководством. По его данным, ничего экстраординарного не происходило: такие встречи здесь устраивают ежемесячно, и, вероятно, поэтому даже на фоне скандала они не собирают толп. Общего собрания в Большом зале не было — гостей встречали у входа и распределяли по кабинетам, где шла речь о направлениях подготовки: «Хореография», «Начальные классы», «Графический дизайн» и других. В части аудиторий кипела обычная жизнь: репетиции, хоровое пение, танцы. Внешне все осталось по-прежнему — если что и поменялось, то лишь в кадровом составе.

«Этот человек написал заявление сам, — рассказал один из сотрудников колледжа (фамилию „Гончарук“ здесь, кажется, стараются не произносить без крайней необходимости — примечание Города55). — Пришел, когда здесь никого не было, написал, больше его никто не видел».

Гончарука, по словам собеседника Города55, ценили: он вел сразу два курса. Уход преподавателя не парализовал учебу — на его место оперативно подключили коллег смежных специальностей. Другое дело — осадок, который остался у людей, отмечается в публикации.

«Мы все в шоке, — признался человек из музпеда. — Как такое могло произойти? Мы не понимаем. Все кабинеты под видеокамерами, ведь наверняка кто-то что-то должен был заметить. У нас работает штатный психолог, можно просто отсканировать штрих-код и попасть в анонимный чат, там получить помощь. Мы стремимся предотвращать буллинг, вмешиваемся в конфликты в столовой. Ведь дети у нас непростые — творческие, ранимые…».

По данным издания, тот же собеседник настаивает: до дирекции колледжа жалобы на домогательства со стороны педагогов не доходили, а получи они ход — реакция была бы незамедлительной. Именно поэтому, по его признанию, произошедшее выглядит для него полной загадкой.

По информации издания, параллельно разбирательства ведут как минимум два ведомства — Следственный комитет и региональное министерство образования.

«У нас побывали на этой неделе все, — уточнил сотрудник колледжа. — Представители просто всех структур, которым это может быть интересно».

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