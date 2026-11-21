Разговоры о том, что магнитные возмущения способны отражаться на самочувствии живых существ, ведутся давно, и у этой точки зрения есть научная основа. Как объяснил эксперт Павел Амосов в разговоре с «Вечерним Санкт-Петербургом», связь между геомагнитной обстановкой и состоянием организма действительно доказана множеством исследований.

«Дело в том, что многие виды используют магнитное поле Земли как важнейший инструмент для навигации и ориентации в пространстве. Когда происходят геомагнитные возмущения, этот механизм дает сбой. Коллеги из РАН проводили многолетний эксперимент с простейшими животными — трихоплаксами — и выяснили, что во время магнитных бурь численность популяции сокращалась. Причина проста: животные теряли аппетит, медленнее росли и реже размножались», — в разговоре с «Вечерним Санкт-Петербургом» рассказал кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии, экологии и гистологии Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины Павел Амосов.

Однако переносить выводы о людях на братьев меньших напрямую не стоит. По словам ученого, у домашних питомцев «картина несколько иная» — то есть реакция животных имеет свою специфику, и проявляется она прежде всего в поведении и общем тонусе.

Что именно происходит с собаками и кошками в период геомагнитных возмущений? По словам Амосова, питомцы становятся менее активными: привычная энергия сменяется апатией, животные больше лежат и меньше интересуются окружающим. Параллельно ухудшается аппетит — питомец может отказываться от еды или есть заметно меньше обычного. К этому добавляется повышенная сонливость: животное спит дольше и крепче, чем обычно, и его труднее расшевелить. Наконец, растет уровень стресса — даже привычная обстановка может восприниматься питомцем более тревожно, передает источник.

Такое сочетание симптомов — вялость, потеря аппетита, сонливость и стресс — само по себе неприятно, но важно понимать возможные последствия. По словам ученого, на фоне геомагнитных возмущений у животных могут возникнуть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Именно поэтому владельцам стоит отнестись к переменам в поведении питомца внимательнее, чем обычно, и не списывать все на капризы или усталость.

Ранее сообщалось, что более 600 кошек 40 пород можно будет увидеть на масштабной выставке в Красногорске.