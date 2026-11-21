49-летний голливудский актер Том Харди сохранил роль в сериале «Гангстерленд» после слухов о возможном увольнении, сообщило Variety.

Ранее появилась информация о том, что между актером и руководством проекта вспыхнул конфликт из-за разногласий по поводу сценария и дисциплины на площадке.

По данным источников, Харди неоднократно опаздывал на съемки и требовал переписать отдельные сцены. Продюсер Дэвид Глассер и автор Джез Баттеруорт были недовольны таким поведением, и обсуждалась возможность исключить актера из проекта.

Ситуацию разрешил режиссер Гай Ричи. Он настоял на том, чтобы Харди остался в сериале. Стороны сумели договориться, и на лондонской премьере второго сезона создатели публично показали, что конфликт исчерпан. Дэвид Глассер со сцены назвал Тома Харди «капитаном нашего корабля».

Вместе с Харди к своим ролям в криминальном семействе Харриганов вернулись Пирс Броснан и Хелен Миррен, которая, несмотря на распространение слухов, опровергла информацию о конфликте с Харди. Она назвала его потрясающим артистом и призвала уважать разный творческий подход к работе над ролями.

Ранее стало известно, что студия 20th Century Studios начала работу над фильмом «Один дома» с Маколеем Калкиным.