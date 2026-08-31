380 детей и 10 классов от «А» до «К»: омская школа бьет рекорды по набору первоклашек

В департаменте образования администрации Омска рассказали, какие школы в новом учебном году примут самое большое количество первоклассников. Лидер рейтинга значительно опережает образовательные учреждения, занявшие места со второго по пятое, сообщил gorod55.ru.

По данным издания, в 2026/2027 учебном году за парты в омских школах сядут 11 246 первоклассников. По состоянию на 21 августа в первые классы уже зачислены 10 349 детей, что составляет более 92 процентов от прогнозируемого показателя.

По информации, полученной «Городом55» из департамента образования, топ-5 школ по числу будущих первоклассников выглядит так:

1 место — школа № 96, расположенная на 21-й Амурской. Учреждение установило своеобразный рекорд: 380 первоклассников будут распределены по 10 первым классам. Классам присвоят буквенные обозначения от «А» до «К», что подчеркивает масштаб набора.

2 место — школа № 113 на 18-й Северной. Сюда придут 154 ребенка, для которых откроют восемь первых классов.

3 место — новая школа № 155, построенная в микрорайоне Серебряный берег. Учебное заведение готовится принять 150 первоклассников и сформировать для них 6 классов.

4–5 место разделили сразу две школы. Школа № 55 на улице Мельничной и школа № 120 на проспекте Менделеева каждая наберет по 150 первоклассников. При этом в учреждении на Мельничной откроют 5 классов, а на проспекте Менделеева — также 5.

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