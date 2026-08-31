Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке
Минтранс Подмосковья рассказал о дорожной обстановке
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Утром в понедельник, 31 августа, загруженность дорог Подмосковья составила три балла, на дорогах зафиксировано 1,1 млн автомобилей, что на 8,8% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в направлении Москвы. В частности, пробки есть на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Можайском, Пятницком шоссе, а также на трассе М-9 «Балтия».
Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения и установленный скоростной режим.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.