К 1 сентября в Московской области заработают новые инвестиционные детские сады

К новому учебному году в Подмосковье откроют детские сады, построенные за внебюджет, в которые смогут пойти более 5,6 тыс. воспитанников. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Застройщики возводят учреждения за счет внебюджетных источников финансирования вместе с жилыми кварталами, чтобы обеспечить комплексное и сбалансированное развитие территорий. Из 22 построенных детских садов пять уже открыты. Они появились в Химках, Домодедове, Ленинском округе и Красногорске.

Кроме того, 1 сентября их откроют в ЖК «Инновация», ЖК «Лайково», ЖК «Союзный» в Одинцовском, в ЖК «1-й Южный» Ленинского округа, в ЖК «Аникеевский» в Красногорске, в ЖК «Новое Видное» и ЖК «Первый Донской» Ленинского округа, в ЖК «Алексеевская Роща» в Балашихе.

Они также появятся в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах, в ЖК «Бригантина» в Долгопрудном, в ЖК «Яуза парк» и ЖК «Ярославский квартал» в Мытищах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.