Ей говорили, что женщинам не место в науке: теперь космический телескоп NASA носит ее имя

В детстве ей твердили, что девочки не созданы для науки, а математику и физику лучше оставить мальчикам. В 2026 году NASA запустило в космос новый мощнейший телескоп в ее честь. Нэнси Грейс Роман прошла путь от скромной любительницы звезд до первой женщины — главного астронома NASA. Именно она подарила миру легендарный «Хаббл», за что коллеги уважительно прозвали ее «матерью космических телескопов», пишет GMA.

Ракета SpaceX Falcon Heavy с инфракрасным телескопом Nancy Grace Roman на борту стартовала 30 августа с космодрома имени Кеннеди во Флориде. Аппарат запустили на девять месяцев раньше графика.

Новый телескоп имеет чувствительность и четкость, сопоставимые с «Хаббл», но его охват как минимум в 100 раз шире. Благодаря этому он сможет быстрее обследовать пространство и собрать данные о более чем 2 млрд галактик.

Ученые рассчитывают, что «Роман» поможет понять, как росли структуры Вселенной, как она расширялась и какую роль играют темная материя и темная энергия. Также телескоп должен найти около 100 тыс. экзопланет, включая планеты-изгои и миры в обитаемых зонах звезд.

Аппарат будет работать в точке Лагранжа L2 примерно в 1,6 млн км от Земли. Основная миссия рассчитана на пять лет.