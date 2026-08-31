«СКА-Хабаровск» уволил главного тренера после провала на старте сезона

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» сообщил о расставании с главным тренером Михаилом Семеновым по соглашению сторон. Также тренерский штаб покинет Максим Малаховский.

Дальневосточники катастрофически начали чемпионат в Первой лиге. Армейцы одержали лишь одну победу в восьми матчах и замыкают турнирную таблицу с тремя очками.

«Старт команды в нынешнем сезоне однозначно неудовлетворительный. Изменения в тренерском штабе больше откладывать нельзя. Имя нового наставника рассчитываем озвучить в ближайшие дни после того, как уладим все формальности», — сообщил генеральный директор клуба Алексей Кандалинцев.

Функционер поблагодарил тренеров, несмотря на проваленный старт чемпионата.

Изначально «СКА-Хабаровск» должен был возглавить Сергей Юран. Однако он покинул команду клуб спустя две недели после назначения, мотивировав расставание с проблемами со здоровьем. В настоящее время Юран возглавляет екатеринбургский «Урал»