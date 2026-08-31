Белоруса Илью Протаса назвали лучшим проспектом клуба Овечкина

Возглавил список 20-летний белорусский форвард Илья Протас, дебютировавший за основную команду в концовке прошлого сезона. Нападающий провел за «Вашингтон» четыре матча, в которых набрал 4 (1+3) очка.

На второе место лига поставила защитника Коула Хатсона, который успел провести за основу 14 матчей. Также в список попали нападающие Эндрю Кристалл, Линден Лакович и Терек Параскак, которые пока выступают в низших лигах.

Старший брат Ильи 25-летний Алексей Протас также выступает за «Вашингтон», проведя уже пять сезонов в НХЛ.

Ранее журналист Энтони Ди Марко высоко оценил работу менеджмента «Вашингтона» в летнее межсезонье.