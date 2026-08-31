В Подмосковье провели первый квест по спортивному ориентированию по объектам народной программы

В Подмосковье впервые прошел квест по спортивному ориентированию по объектам народной программы «Город пЕРемен», его участниками стали более 400 человек. Он состоялся в Пестовском парке в Балашихе – любители активного отдыха отправились на поиски контрольных точек и ключевых объектов, возведенных в городе за последние пять лет, в том числе по народной программе «Единой России».

«Более 780 тыс. инициатив жителей Подмосковья вошли в народную программу партии в 2021 году, в том числе свыше 70 тыс. из них поступило от жителей Балашихи. Многое изменилось в городе и в регионе в целом — благоустраивались территории и общественные пространства, появлялись новые соцобъекты», — отметил депутат Мособлдумы Владимир Шапкин.

По его словам, участники квеста могли увидеть эти изменения и преобразования. Они получили карту спортивного ориентирования без названий улиц и номеров домов, в который были отмечены 35 контрольных пунктов — ключевых объектов, возведенных или реконструированных в городе в последние годы. В том числе обновленные парки, современные школы, спортивные комплексы и культурные пространства.

«Проект призван еще раз показать, как изменился город за последние годы. Балашиха прекрасна для спорта, жизни, работы — она расцветает и развивается. И наши спортсмены смогли в этом убедиться», — сказала руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц.

В рамках соревнований прошли индивидуальный зачет среди спортсменов от 18 лет и старше и семейный, где участвовали дети и их родители. В семейном зачете первое место заняли Андрей и Юлия Хрей. Они признались, что уже много лет занимаются спортом, летом – регулярно бегают в Пестовском парке и участвуют в забегах в других городах.

Другой участник Савелий Фокин отметил, что узнал о квесте из соцсетей МГЕР. По его словам, бежать было тяжеловато, но интересно. Отдельно он выделил современный стадион «Орион», а также новые локации в Пестовском парке.

Завершился квест торжественным награждением. Все участники получили памятные медали, а победителей и призеров ждали сюрпризы от партнеров мероприятия. Следующее соревнование пройдет 12 сентября в парке Пехорка Балашихи.

В конце мая и начале июня в трех городских округах прошла серия квестов «Город пЕРемен» по объектам народной программы, они собрали более 5 тыс. участников.

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