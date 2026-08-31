От ₽31 тыс. до ₽70 тыс.: сколько готовы платить учителям математики в омских школах и лицеях

Накануне Дня знаний Город55 выяснил, как обстоят дела с обеспечением педагогическими кадрами в школах Омска. К началу нового 2026/2027 учебного года коллективы общеобразовательных учреждений пополнили 234 учителя. Такое количество специалистов было трудоустроено в период с 1 июня по 28 августа, сообщил gorod55.ru.

За этот же срок, по данным издания, 54 педагога сменили место работы, перейдя в другие школы. Однако, несмотря на активный набор, дефицит кадров полностью преодолеть не удалось. По состоянию на 15 августа в школах города оставались вакантными 145 ставок учителей. Впрочем, динамика положительная: еще в июле не хватало 284 специалистов, так что за полтора месяца ситуация заметно улучшилась.

«Динамика кадрового состава в бюджетных образовательных учреждениях Омска имеет выраженную сезонность. Традиционно основной отток педагогических кадров происходит в конце мая, сразу после завершения учебного года и проведения государственной итоговой аттестации», — пояснили Городу55 в департаменте образования администрации Омска.

По данным издания, самая острая потребность наблюдается в учителях математики — на эту специальность открыто 28 вакансий. Также востребованы преподаватели английского языка (21 вакансия), русского языка (17 вакансий), физики (14 вакансий) и информатики (13 вакансий). Кроме того, начальным классам не хватает 12 педагогов.

По информации издания, существенно различается и предлагаемый уровень оплаты. Согласно данным портала «Работа России», учитель математики в школе №100 может рассчитывать на зарплату в диапазоне от 31 200₽ до 35 900₽. В то же время в лицее № 149 за аналогичную работу готовы платить значительно больше — от 40 000₽ до 70 000₽.

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